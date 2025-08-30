Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Vom Verwaltungsschreibtisch ins Bürgermeisteramt: Patrick Böck (36) kandidiert in Durach

Kommunalwahlen 2026

Dieser 36-Jährige will Bürgermeister in Durach werden

CSU und Grüne schicken Frank Fischer (53) ins Rennen. Nun ist bekannt: Gegen ihn tritt Patrick Böck mit Unterstützung der Freien Wähler an. Was ihn motiviert.
Von Laura Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    Patrick Böck tritt als Kandidat der Freien Wähler Durach bei den Kommunalwahlen 2026 an.
    Patrick Böck tritt als Kandidat der Freien Wähler Durach bei den Kommunalwahlen 2026 an. Foto: Laura Wiedemann

    Er will den Schreibtisch im Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung tauschen und selbst Bürgermeister werden: Patrick Böck (parteilos) tritt am 8. März 2026 als Kandidat für das Amt in Durach an. Das gab der Ortsverband der Freien Wähler nun bekannt, der mit dem 36-Jährigen ins Rennen gehen will. Nach Frank Fischer (53), der aktuell in Obermaiselstein Bürgermeister ist und von CSU und Grünen in Durach unterstützt wird, steht damit der zweite Bewerber fest.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden