Dieser 36-Jährige will Bürgermeister in Durach werden

Er will den Schreibtisch im Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung tauschen und selbst Bürgermeister werden: Patrick Böck (parteilos) tritt am 8. März 2026 als Kandidat für das Amt in Durach an. Das gab der Ortsverband der Freien Wähler nun bekannt, der mit dem 36-Jährigen ins Rennen gehen will. Nach Frank Fischer (53), der aktuell in Obermaiselstein Bürgermeister ist und von CSU und Grünen in Durach unterstützt wird, steht damit der zweite Bewerber fest.

