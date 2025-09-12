„Man kann nicht herunterfallen“: Hier gibt es jetzt einen Reitsimulator im Allgäu

„Aragorn“ ist 1,60 Meter groß und wiegt 600 Kilo. Seine lange Mähne ist tiefschwarz und fühlt sich weich, aber auch ein bisschen störrisch an – Pferdehaar eben. Soweit könnte die Rede von einem echten Wallach sein. Doch „Aragorn“ ist ein künstliches Pferd, genauer: ein Reitsimulator. Er gehört Julia Hammerschmidt aus Altusried (Kreis Oberallgäu), die ein Training mit diesem Gerät anbietet. Es dürfte das erste seiner Art im Allgäu sein.
Reiten im Allgäu
