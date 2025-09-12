Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Was ist ein Reitsimulator? Jetzt gibt es so ein Gerät auch im Allgäu

Reiten im Allgäu

„Man kann nicht herunterfallen“: Hier gibt es jetzt einen Reitsimulator im Allgäu

Reiten ohne Pferd – das geht, sagen Julia Hammerschmidt und Anna Sellmeier. Sie bieten den ersten Simulator im Allgäu an. Wem das Gerät nützt und warum.
Von Kerstin Futschik
    • |
    • |
    • |
    Redakteurin Kerstin Futschik probiert mit Trainerin Anna Sellmeier (rechts) und Julia Hammerschmidt den Reitsimulator aus.
    Redakteurin Kerstin Futschik probiert mit Trainerin Anna Sellmeier (rechts) und Julia Hammerschmidt den Reitsimulator aus. Foto: Matthias Becker

    „Aragorn“ ist 1,60 Meter groß und wiegt 600 Kilo. Seine lange Mähne ist tiefschwarz und fühlt sich weich, aber auch ein bisschen störrisch an – Pferdehaar eben. Soweit könnte die Rede von einem echten Wallach sein. Doch „Aragorn“ ist ein künstliches Pferd, genauer: ein Reitsimulator. Er gehört Julia Hammerschmidt aus Altusried (Kreis Oberallgäu), die ein Training mit diesem Gerät anbietet. Es dürfte das erste seiner Art im Allgäu sein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden