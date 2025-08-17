Icon Menü
Was sich die Gäste für die Allgäuer Festwoche im Jahr 2026 wünschen

Allgäuer Festwoche 2025

Das wünschen sich Besucher für die Zukunft der Allgäuer Festwoche

Die Festwoche in Kempten endet am Sonntagabend. Doch Besucher haben bereits Wünsche fürs nächste Jahr. Eine Auswahl.
Von Jochen Sentner, Laura Wiedemann, Franziska Jahn und Julia Geppert
    Die Allgäuer Festwoche ist am Sonntagabend schon wieder vorbei. Besucher haben unserer Redaktion erzählt, was sie sich für die Zukunft wünschen.
    Die Allgäuer Festwoche ist am Sonntagabend schon wieder vorbei. Besucher haben unserer Redaktion erzählt, was sie sich für die Zukunft wünschen. Foto: Ralf Lienert

    Die einen lieben es, auf der Allgäuer Festwoche bis spät in die Nacht zu feiern, den anderen ist die Party in und vor den Festzelten zu laut. Die einen freuen sich das ganze Jahr über, auf der Messe zu besonderen Konditionen einzukaufen, die anderen schlendern nicht einmal durch die zahlreichen Stände. An der Festwoche scheiden sich die Geister - das war wohl schon immer so. Auch das Kulturangebot, die Eintrittspreise und der Standort mitten im Zentrum waren in der Vergangenheit häufig Gegenstand politischer und gesellschaftlicher Diskussionen. Unsere Redaktion hat nachgefragt, was sich Gäste für die Zukunft von Heimatfest und Wirtschaftsmesse wünschen.

