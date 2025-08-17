Das wünschen sich Besucher für die Zukunft der Allgäuer Festwoche

Die einen lieben es, auf der Allgäuer Festwoche bis spät in die Nacht zu feiern, den anderen ist die Party in und vor den Festzelten zu laut. Die einen freuen sich das ganze Jahr über, auf der Messe zu besonderen Konditionen einzukaufen, die anderen schlendern nicht einmal durch die zahlreichen Stände. An der Festwoche scheiden sich die Geister - das war wohl schon immer so. Auch das Kulturangebot, die Eintrittspreise und der Standort mitten im Zentrum waren in der Vergangenheit häufig Gegenstand politischer und gesellschaftlicher Diskussionen. Unsere Redaktion hat nachgefragt, was sich Gäste für die Zukunft von Heimatfest und Wirtschaftsmesse wünschen.

