Bürgerwerkstatt liefert Ergebnisse Statt mit der eigenen Quelle soll sich die „Hintere Pfarr“ bald übers Trinkwasser-Netz versorgen: Aber wie?

450 Menschen in Wiggensbach nutzen eigene Quellen. Bei Hitze und Trockenheit kommt es deshalb zu Problemen. Eine langfristige Lösung gibt es noch nicht.