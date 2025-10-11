Wildpoldsried: Wahl-Vorentscheidung im Gemeinderat

Die Freien Wähler (FW) in Wildpoldsried werden möglicherweise Konkurrenz für Amtsinhaberin Renate Schön (CSU) in die Bürgermeisterwahl 2026 schicken. Laut FW-Vorstand Günter Mögele gibt es eine Person, die sich dafür interessiert – allerdings nur, wenn das Bürgermeisteramt wieder zum Ehrenamt wird. Auf Antrag der FW wird das demnächst im Gemeinderat diskutiert. Ob die FW die Person nominieren werden, sei aber noch unklar: „Das ist alles noch vage.“
Bürgermeisterinwahl Wildpoldsried
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden