Wildpoldsried: Wahl-Vorentscheidung im Gemeinderat

Die Freien Wähler (FW) in Wildpoldsried werden möglicherweise Konkurrenz für Amtsinhaberin Renate Schön (CSU) in die Bürgermeisterwahl 2026 schicken. Laut FW-Vorstand Günter Mögele gibt es eine Person, die sich dafür interessiert – allerdings nur, wenn das Bürgermeisteramt wieder zum Ehrenamt wird. Auf Antrag der FW wird das demnächst im Gemeinderat diskutiert. Ob die FW die Person nominieren werden, sei aber noch unklar: „Das ist alles noch vage.“

