Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

ZAK: Neuer Wertstoffhof neben dem Hauptbahnhof in Kempten geplant

Millionenprojekt in Kempten

Mit Cafés, Büros und Platz für Veranstaltungen: Neues Wertstoffzentrum in Kempten geplant

ZAK will Sammelstelle, Büro und Veranstaltungsräume auf dem Gelände der Zulassungsstelle bündeln. Stadträte sorgen sich um die Zufahrt zum Bahnhof, votieren aber für das Projekt.
Von Michael Mang
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Gelände der Zulassungsstelle in Kempten an der Bahnhofstraße will der ZAK ein neues Wertstoffzentrum errichten.
    Auf dem Gelände der Zulassungsstelle in Kempten an der Bahnhofstraße will der ZAK ein neues Wertstoffzentrum errichten. Foto: Ralf Lienert

    Einen neuen Wertstoffhof will der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) im Süden der Stadt auf dem Gelände der Zulassungsstelle errichten. Das Projekt wurde jetzt im Kemptener Stadtrat vorgestellt. Für Diskussionen sorgte bei den Ratsmitgliedern die Verkehrssituation, weil das Gelände direkt neben dem Hauptbahnhof liegt. Am Ende fasste das Gremium dennoch einen einstimmigen Beschluss, die Pläne weiter voranzutreiben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden