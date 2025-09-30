Mit Cafés, Büros und Platz für Veranstaltungen: Neues Wertstoffzentrum in Kempten geplant

Einen neuen Wertstoffhof will der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) im Süden der Stadt auf dem Gelände der Zulassungsstelle errichten. Das Projekt wurde jetzt im Kemptener Stadtrat vorgestellt. Für Diskussionen sorgte bei den Ratsmitgliedern die Verkehrssituation, weil das Gelände direkt neben dem Hauptbahnhof liegt. Am Ende fasste das Gremium dennoch einen einstimmigen Beschluss, die Pläne weiter voranzutreiben.

