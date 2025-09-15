Zehnte Grundschule in Kempten kurz vor dem Start – nur die Kinder fehlen noch

Der Kontrast könnte größer kaum sein: Im „Grünen Kasten“ an der Fürstenstraße ist das 19. Jahrhundert spürbar. Stiegen knarzen, im Bollerofen lodern Holzscheite. Aus dieser Umgebung mit nostalgischem Charme und manchen Unzulänglichkeiten springen Schülerinnen und Lehrkräfte nun ins 21. Jahrhundert. Die barrierefreie Grundschule am Aybühlweg empfängt mit viel hellem Holz an den Wänden, gedämmter Akustik, Lernclustern auf den Etagen, und nagelneuer Ausstattung in Sporthalle, Klassenzimmern, Werkraum und Mensa. In der Mehrzweck-Aula laufen aktuelle Informationen über einen Flachbildschirm. „Architekten und Baufachleute haben das Ihre getan, jetzt müssen Kinder und Lehrkräfte das Haus erobern“, freut sich Schulleiter Michael Wittko auf den Start am Dienstag.
Neue Grundschule in Kempten
