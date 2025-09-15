Icon Menü
Zehnte Grundschule in Kempten vor dem Start am Dienstag – Kinder sollen ihr Haus erobern

Neue Grundschule in Kempten

Zehnte Grundschule in Kempten kurz vor dem Start – nur die Kinder fehlen noch

Der Neubau am Aybühlweg öffnet am Dienstag erstmals für den Betrieb in den Klassenzimmern. Ein Kontrastprogramm für die Mädchen und Buben und ihre Lehrkräfte.
Von Jochen Sentner
    • |
    • |
    • |
    Ein großes Spielgerät zum Klettern und Balancieren empfängt die Kinder unweit des Haupteingangs der zehnten Grundschule.
    Ein großes Spielgerät zum Klettern und Balancieren empfängt die Kinder unweit des Haupteingangs der zehnten Grundschule.

    Der Kontrast könnte größer kaum sein: Im „Grünen Kasten“ an der Fürstenstraße ist das 19. Jahrhundert spürbar. Stiegen knarzen, im Bollerofen lodern Holzscheite. Aus dieser Umgebung mit nostalgischem Charme und manchen Unzulänglichkeiten springen Schülerinnen und Lehrkräfte nun ins 21. Jahrhundert. Die barrierefreie Grundschule am Aybühlweg empfängt mit viel hellem Holz an den Wänden, gedämmter Akustik, Lernclustern auf den Etagen, und nagelneuer Ausstattung in Sporthalle, Klassenzimmern, Werkraum und Mensa. In der Mehrzweck-Aula laufen aktuelle Informationen über einen Flachbildschirm. „Architekten und Baufachleute haben das Ihre getan, jetzt müssen Kinder und Lehrkräfte das Haus erobern“, freut sich Schulleiter Michael Wittko auf den Start am Dienstag.

