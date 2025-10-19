Icon Menü
Aitrang: Motorradfahrer (57) übersieht Auto beim Überholen auf OAL 3 – schwer verletzt, 65.000 Euro Schaden

Unfall im Ostallgäu

Missglücktes Überholmanöver bei Aitrang: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 57-Jähriger wollte mit seinem Motorrad bei Aitrang überholen und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto.
Von Dirk Ambrosch
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall  zwischen Aitrang und Unterthingau ist am Samstag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.
    Bei einem Unfall  zwischen Aitrang und Unterthingau ist am Samstag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße OAL 3 ist am Samstagvormittag ein 57-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann aus bislang ungeklärter Ursache beim Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich auf der Strecke zwischen Aitrang und Unterthingau. Der Motorradfahrer hatte zum Überholen angesetzt, als ihm das entgegenkommende Fahrzeug zu spät auffiel. Trotz eines Ausweichversuchs kam es zum Zusammenstoß. Der 57-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei schätzt die Gesamthöhe auf rund 65.000 Euro. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

