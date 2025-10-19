Missglücktes Überholmanöver bei Aitrang: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße OAL 3 ist am Samstagvormittag ein 57-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann aus bislang ungeklärter Ursache beim Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich auf der Strecke zwischen Aitrang und Unterthingau. Der Motorradfahrer hatte zum Überholen angesetzt, als ihm das entgegenkommende Fahrzeug zu spät auffiel. Trotz eines Ausweichversuchs kam es zum Zusammenstoß. Der 57-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei schätzt die Gesamthöhe auf rund 65.000 Euro. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Dirk Ambrosch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87648 Aitrang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Überholmanöver Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis