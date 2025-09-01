Dieser FDPler will Ostallgäuer Landrat werden

Die nächste Partei im Ostallgäu hat sich mit einem Landratskandidaten aus der Deckung getraut. Die FDP möchte mit Alexander Zellner ins Rennen um die Zinnecker-Nachfolge gehen. Dies teilte die Partei am Montag in einer Pressemitteilung mit. Zellner sei einstimmig vom Ostallgäuer Kreisverband nominiert worden. Die FDP hat schon seit mehreren Jahrzehnten keinen Kandidaten mehr für die Landratswahl gestellt. Mit ihrem Kandidaten für die Kommunalwahl 2026 wolle sie nun aber „dem anhaltenden Stillstand im Landkreis“ entgegenwirken.

Alexander Zellner kommt aus Pfronten

Alexander Zellner ist in Pfronten aufgewachsen und zur Schule gegangen. Der 36-Jährige ist als Business-to-Business-Manager im Fachhandel tätig und lebt derzeit in Kempten. Erfahrung in einem politischen Gremium kann er bisher nicht vorweisen. 2023 kandidierte er für die FDP als Landtagskandidat. Und nun will er Landrat des Landkreises Ostallgäu werden.

„Die Arbeitsverweigerung der letzten Jahre und Ignoranz in vielen Themenbereichen sind für Bürger und Unternehmen nicht länger hinnehmbar“, sagt Zellner. Mit seiner Kritik beziehe er sich vor allem auf den Bereich Verkehr, erklärt Zellner auf Nachfrage der Redaktion. Maßnahmen zur Entlastung des enormen Verkehrsaufkommens durch Touristen für die Gemeinden Füssen, Pfronten und Nesselwang seien die vergangenen 20 Jahre nicht umgesetzt worden. „Obwohl es möglich wäre.“

Das möchte Zellner als Ostallgäuer Landrat ändern

Durch seine Familie und frühere berufliche Tätigkeiten fühlt sich Zellner im Ostallgäu gut vernetzt. „Ich kenne den Landkreis von geografischer Seite sehr gut“, sagt er. „Zudem wohnt meine Mutter im Ostallgäu. Dadurch bekomme ich die Probleme im Landkreis mit.“ Das Landratsamt sei nicht mal per E-Mail zu erreichen, kritisiert Zellner. Ein weiterer Kritikpunkt von seiner Seite: die Königscard, durch die Touristen kostenfrei über 200 Erlebnisse genießen können. Einheimische würden hingegen nicht von dem Angebot profitieren, bemängelt Zellner.

Zellner möchte sich für ein Verkehrskonzept, Sicherung von Arbeitsplätzen und Familienpolitik einsetzen. „Die steigenden Schulden der Kommunen, der Mangel an Kita-Plätzen, die dürftigen ÖPNV-Verbindungen und der anhaltende Wohnungsmangel zeigen, dass dringender Handlungsbedarf besteht“, erklärt Zellner. „Wir müssen Lösungen erarbeiten und vor allem auch umsetzen, um das Ostallgäu besser und zukunftsfähig zu machen.“