Allgäuer Igel in Gefahr: Gründe, Hilfe und Tipps

Tierisches Allgäu

Stacheliger Überlebenskampf: Warum Igel Hilfe brauchen

Derzeit sind viele Igel im Ostallgäu unterwegs – dabei sind sie vielen Gefahren ausgesetzt. Wie steht es um die Tiere? Wir haben mit einer Expertin gesprochen.
Von Linda Rossmanith
    Derzeit sind viele Igel im Ostallgäu unterwegs. Doch wie steht es um die Tiere?
    Derzeit sind viele Igel im Ostallgäu unterwegs. Doch wie steht es um die Tiere? Foto: Martina Gehret (Archiv)

    Wenn es abends dämmert und die Straßenlaternen ihr Licht über Hecken und Büsche werfen, beginnt für einen Gartenbewohner erst der Tag: den Igel. Besonders derzeit lassen sich im Ostallgäu die stacheligen Tiere immer häufig beobachten. Doch woran liegt das? Und was sollte man tun, wenn man einen Igel als Mitbewohner entdeckt? Unsere Redaktion hat bei Martina Gehret, Igelexpertin des Bund Naturschutz (BN), nachgefragt.

