Kein gewöhnlicher „Ochs“: Allgäuerin erobert mit Loui die Herzen im Sturm

Er ist 1,6 Tonnen schwer, gutmütig und ein echter Publikumsliebling: Die Rede ist von Loui. Er ist ein ganz besonderer Ochse. Denn er reitet gerne - meistens mit seiner Besitzerin Johanna Steinacher auf dem Rücken. Das ungewöhnliche Duo sorgte erst kürzlich beim 35. Geschicklichkeitsreiten und -fahren der Pferdefreunde Lengenwang für Aufsehen und eroberte die Herzen der Zuschauer im Sturm. Johanna Steinacher erzählt von ihrer Verbindung zu dem Tier.

