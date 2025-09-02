Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Allgäuerin und ihr Ochse Loui: Einzigartige Freundschaft und Turnierabenteuer

Reitochse

Kein gewöhnlicher „Ochs“: Allgäuerin erobert mit Loui die Herzen im Sturm

Loui ist kein gewöhnlicher Ochse. Er hat Spaß am Reiten und isst gerne Leberkässemmeln. Seine Besitzerin Johanna Steinacher hat eine besondere Bindung zu ihm.
    • |
    • |
    • |
    Auf Instagram präsentiert sich Johanna Steinacher mit ihrem Ochsen Loui ganz modern. Die beiden haben eine ganz besondere Bindung.
    Auf Instagram präsentiert sich Johanna Steinacher mit ihrem Ochsen Loui ganz modern. Die beiden haben eine ganz besondere Bindung. Foto: Mira Elsasser

    Er ist 1,6 Tonnen schwer, gutmütig und ein echter Publikumsliebling: Die Rede ist von Loui. Er ist ein ganz besonderer Ochse. Denn er reitet gerne - meistens mit seiner Besitzerin Johanna Steinacher auf dem Rücken. Das ungewöhnliche Duo sorgte erst kürzlich beim 35. Geschicklichkeitsreiten und -fahren der Pferdefreunde Lengenwang für Aufsehen und eroberte die Herzen der Zuschauer im Sturm. Johanna Steinacher erzählt von ihrer Verbindung zu dem Tier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden