Auto fängt nach Auffahrunfall bei Obergünzburg an zu qualmen

Wie die Polizei berichtet kam es am Freitag gegen 14.45 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Obergünzburg und Ronsberg zu einem Auffahrunfall mit zwei Autos. Ein 63-Jähriger wollte mit seinem Wagen auf Höhe Liebenthann nach links abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste der Autofahrer anhalten.

Unfall zwischen Obergünzburg und Ronsberg: Verletzter Fahrer muss ins Krankenhaus

Ein 29-Jähriger übersah das stehende Fahrzeug und fuhr mit seinem Wagen ungebremst auf. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der 29-Jährige verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Da sein Auto kurzzeitig zu qualmen begann und Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Die Straße musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Der 63-Jährige und sein Beifahrer wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

