Falsch reagiert: Hausecke stoppt Irrfahrt mit Auto

Der Unfall mutet etwas kurios an. Zumindest schien die Autofahrerin mit der Situation reichlich überfordert zu sein. Am Ende hatte sie einen Schaden von über 2000 Euro verursacht.

Unfall in Marktoberdorf: Fahrerin ist mit der Situation überfordert

Am Freitagnachmittag begann eine 36-jährige Autofahrerin von der Gschwenderstraße in Marktoberdorf nach links in den engen Birkenweg abzubiegen. Aufgrund eines entgegenkommenden Autos entschied sich die Fahrerin nach Angaben der Polizei um und lenkte wieder nach rechts in ihre Fahrspur. Das Problem: Sie hatte Gas gegeben und kam dann mit Bremsen und Lenken nicht mehr hinterher. Am Ende stoppte die Hausecke des angrenzenden Anwesens ihr Fahrzeug.

Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Ihr Wagen musste jedoch abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin wurde verwarnt.