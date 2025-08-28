Stadtrat im Umbruch: Neue Akteure und überraschenden Abgänge in Marktoberdorf

Es ist ein halbes Jahr hin bis zur Kommunalwahl. Für die Wahlberechtigten viel Zeit. Für die Parteien und Gruppierungen nicht. In Marktoberdorf wird eifrig hinter den Kulissen gearbeitet, denn es geht nicht nur um die Stadtratslisten, sondern auch um das Nominieren von Bürgermeisterkandidaten. Amtsinhaber Dr. Wolfgang Hell (CSU) tritt nach zwölf Jahren nicht mehr an. Für den Stadtrat wollen sich erstmals auch AfD und wohl Die Linke in Stellung bringen. Eine Fraktion löst sich allerdings auf.

