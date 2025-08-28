Icon Menü
Spannende Wahlen in Marktoberdorf: Fraktion löst sich auf, neue Parteien und Kandidaten stehen bereit

Wahl in Marktoberdorf

Stadtrat im Umbruch: Neue Akteure und überraschenden Abgänge in Marktoberdorf

Im März sind wieder Kommunalwahlen. Dabei steht der Stadtrat in Marktoberdorf vor einem Umbruch. Eine Fraktion löst sich auf, die AfD will rein. Ein Überblick.
Von Andreas Filke
    • |
    • |
    • |
    Erst in einem halben Jahr sind wieder Kommunalwahlen. Doch schon jetzt zeichnen sich für den Marktoberdorfer Stadtrat gravierende Änderungen ab.
    Erst in einem halben Jahr sind wieder Kommunalwahlen. Doch schon jetzt zeichnen sich für den Marktoberdorfer Stadtrat gravierende Änderungen ab. Foto: Bernd Weissbrod, dpa (Symbolbild)

    Es ist ein halbes Jahr hin bis zur Kommunalwahl. Für die Wahlberechtigten viel Zeit. Für die Parteien und Gruppierungen nicht. In Marktoberdorf wird eifrig hinter den Kulissen gearbeitet, denn es geht nicht nur um die Stadtratslisten, sondern auch um das Nominieren von Bürgermeisterkandidaten. Amtsinhaber Dr. Wolfgang Hell (CSU) tritt nach zwölf Jahren nicht mehr an. Für den Stadtrat wollen sich erstmals auch AfD und wohl Die Linke in Stellung bringen. Eine Fraktion löst sich allerdings auf.

