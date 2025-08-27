Icon Menü
B12 Ausbau im Ostallgäu: Warum dieser an eine Debatte von vor 50 Jahren erinnert

Vertraute Debatte

Autobahn im Ostallgäu: Warum bereits vor 50 Jahren darüber diskutiert wurde

Früher war alles besser? Ein Blick ins Archiv zeigt: Schon vor 50 Jahren wurde im Ostallgäu heftig über Straßen gestritten – und die Debatten klingen erstaunlich vertraut.
Von Linda Rossmanith
    Autobahnen im Ostallgäu? Diese Debatte war auch vor 50 Jahren aktuell.
    Autobahnen im Ostallgäu? Diese Debatte war auch vor 50 Jahren aktuell. Foto: Harald Langer

    Früher war alles besser? Oder einfach nur anders? In unserer Reihe „Zeitungskapsel“ haben wir im Archiv gegraben, den Staub von Artikel vor 50 Jahren gepustet – und schauen mit heutigen Augen auf die Schlagzeilen von gestern.

