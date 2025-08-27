Autobahn im Ostallgäu: Warum bereits vor 50 Jahren darüber diskutiert wurde

Früher war alles besser? Oder einfach nur anders? In unserer Reihe „Zeitungskapsel“ haben wir im Archiv gegraben, den Staub von Artikel vor 50 Jahren gepustet – und schauen mit heutigen Augen auf die Schlagzeilen von gestern.
Vertraute Debatte
Früher war alles besser? Oder einfach nur anders? In unserer Reihe „Zeitungskapsel“ haben wir im Archiv gegraben, den Staub von Artikel vor 50 Jahren gepustet – und schauen mit heutigen Augen auf die Schlagzeilen von gestern.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden