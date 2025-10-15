„Das lässt mich nicht mehr los“: Ostallgäuer Jagdpächter hält Landwirtin für Wildschwein

Anton Sommer sitzt auf einem seiner Hochsitze und späht durch das Fernglas. In der Dämmerung erkennt er ein dunkles Lebewesen, das sich bewegt. Seine Gedanken: ein Wildschwein. Wegen der derzeit grassierenden Afrikanischen Schweinepest sind die Tiere stark bejagt – der Druck ist hoch. Sommer verfolgt die Bewegung konzentriert, bis sich der Schatten plötzlich aufrichtet. Ihm läuft ein Schauer über den Rücken: Die Silhouette ist keine Sau, sondern eine bekannte Landwirtin aus der Gegend. „Das lässt mich seitdem nicht mehr los“, sagt Sommer Monate später am Parkplatz am Elbsee.
Fast-Verwechslung bei der Jagd
