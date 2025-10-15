Fast-Verwechslung bei der Jagd „Das lässt mich nicht mehr los“: Ostallgäuer Jagdpächter hält Landwirtin für Wildschwein

Bei Dunkelheit im Wald unterwegs? Das kann gefährlich werden, sagt Jagdpächter Anton Sommer – aus gutem Grund. Deshalb gibt es einen dringenden Rat.