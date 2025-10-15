Icon Menü
Bei Dunkelheit im Wald unterwegs: Ostallgäuer Jagdpächter aus Aitrang warnt vor Gefahr und gibt Sicherheitstipps

Fast-Verwechslung bei der Jagd

„Das lässt mich nicht mehr los“: Ostallgäuer Jagdpächter hält Landwirtin für Wildschwein

Bei Dunkelheit im Wald unterwegs? Das kann gefährlich werden, sagt Jagdpächter Anton Sommer – aus gutem Grund. Deshalb gibt es einen dringenden Rat.
Von Linda Rossmanith
    Immer mehr Menschen sind in der Dämmerung in der Natur unterwegs – doch das kann gefährlich werden.
    Immer mehr Menschen sind in der Dämmerung in der Natur unterwegs – doch das kann gefährlich werden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/ dpa (Symbolfoto)

    Anton Sommer sitzt auf einem seiner Hochsitze und späht durch das Fernglas. In der Dämmerung erkennt er ein dunkles Lebewesen, das sich bewegt. Seine Gedanken: ein Wildschwein. Wegen der derzeit grassierenden Afrikanischen Schweinepest sind die Tiere stark bejagt – der Druck ist hoch. Sommer verfolgt die Bewegung konzentriert, bis sich der Schatten plötzlich aufrichtet. Ihm läuft ein Schauer über den Rücken: Die Silhouette ist keine Sau, sondern eine bekannte Landwirtin aus der Gegend. „Das lässt mich seitdem nicht mehr los“, sagt Sommer Monate später am Parkplatz am Elbsee.

