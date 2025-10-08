Icon Menü
Beliebte Lauf- und Radstrecken im Ostallgäu: Hier genießen Sportler ihre Freizeit – und hier Joyce Hübner

Ausdauersport im Trend

Mach's wie Joyce Hübner: Entdecke die beliebtesten Ausdauerstrecken im Ostallgäu

Von Linda Rossmanith
Von Linda Rossmanith
    Ausdauersport liegt im Trend. Das sind die beliebtesten Strecken im Ostallgäu – und die Strecke von Influencerin Joyce Hübner.
    Ausdauersport liegt im Trend. Das sind die beliebtesten Strecken im Ostallgäu – und die Strecke von Influencerin Joyce Hübner. Foto: Patrick Pleul/dpa (Archiv)

    Egal ob Radfahren, Laufen oder Wandern – Ausdauersport liegt im Trend. Auch im Allgäu verbringen immer mehr Menschen ihre Freizeit aktiv – und dabei muss es nicht immer gleich ein Marathon sein. Für die Ausdauer-Influencerin Joyce Hübner ist allerdings genau das Alltag: 495 Tage am Stück läuft sie jeden Tag einen Marathon, um alle Städte Deutschlands zu besuchen. Und dabei durfte natürlich auch das Ostallgäu nicht fehlen.

