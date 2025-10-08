Mach's wie Joyce Hübner: Entdecke die beliebtesten Ausdauerstrecken im Ostallgäu

Egal ob Radfahren, Laufen oder Wandern – Ausdauersport liegt im Trend. Auch im Allgäu verbringen immer mehr Menschen ihre Freizeit aktiv – und dabei muss es nicht immer gleich ein Marathon sein. Für die Ausdauer-Influencerin Joyce Hübner ist allerdings genau das Alltag: 495 Tage am Stück läuft sie jeden Tag einen Marathon, um alle Städte Deutschlands zu besuchen. Und dabei durfte natürlich auch das Ostallgäu nicht fehlen.

Linda Rossmanith Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87616 Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ausdauersport Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis