Ergreifendes Benefizkonzert in der Bergkirche

Seit über 15 Jahren begeistert das Quartett „Sax hoch Vier“ seine Zuhörer mit Konzerten für einen guten Zweck. Zum ersten Mal veranstalteten die vier Musiker Bärbel Wagner (Sopran), Christine Heinle (Alt), Manfred Wörz-Maurus (Tenor) und Tony Ostermayr (Bariton) ein Kirchenkonzert in der Bergkirche St. Nikolaus in Obergünzburg.

In der gut besuchten Kirche erklang zur Eröffnung die Fuge in g-moll von Johann Sebastian Bach. Es folgte ein bunt gemischtes Programm mit Highlights aus fünf Jahrhunderten Musikgeschichte, wie „Aranjuez con tu Amor“ von Joaquin Rodrigo, „Adagio for Strings“ von Samuel Barber oder „Boote in der Nacht“ von Andrew Lloyd Webber und vieles mehr. Zwischen den Musikstücken waren philosophische Texte u. a. von Wittgenstein, Kierkegaard und Popper zu hören.

Gudrun Rauch stellte die Arbeit der Nachbarschaftshilfe Günztal vor. Dank der großzügigen Spendenbereitschaft der Konzertbesucher konnte sie stolze 600 Euro an Spenden entgegennehmen. Das Konzert endete mit dem ergreifenden „Lascia ch’io pianga“ von Georg Friedrich Händel. (Manfred Wörz-Maurus)

