Frau aus Obergünzburg übergibt Goldmünzen im Wert von 100.000 Euro an Betrüger

Ein dreister Betrug, bei dem eine Seniorin Goldmünzen im Wert einer sechsstelligen Summe verlor, hat sich am Mittwoch in Obergünzburg zugetragen. Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West handelte es sich dabei um einen vollendeten Callcenterbetrug.

Falscher Polizeibeamter betrügt Seniorin aus Obergünzburg am Telefon

Die ältere Frau wurde demnach auf dem heimischen Festnetzanschluss von einer bisher unbekannten Täterschaft angerufen. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und teilte der Frau mit, dass ihr Neffe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Im weiteren Telefonat wurde die Seniorin laut Polizei von dem angeblichen Polizeibeamten massiv unter Druck gesetzt. Ihr wurde sogar gedroht, dass der Neffe in Haft gehen müsse, wenn sie nicht umgehend einen sechsstelligen Bargeldbetrag bezahlen würde.

Goldmünzen im Wert von 100.000 Euro übergeben

„Unglücklicherweise hatte die Frau wertvolle Goldmünzen zu Hause und, da sie nie an der Echtheit des Telefonats zweifelte, übergab sie diese später an einen unbekannten Abholer“, berichtet die Polizei weiter.

Die Übergabe der Goldmünzen trug sich direkt vor dem Haus der Seniorin zu. Die Goldmünzen, die die Frau an den Betrüger übergab, hatten einen Wert von insgesamt ungefähr 100.000 Euro.

Täter-Beschreibung: So sah der Abholer aus

Die Polizei beschreibt den Betrüger, der die Münzen abholte, wie folgt:

War ca. 30 bis 35 Jahre alt.

Hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild.

War 1,75 Meter groß.

War von sehr schmaler, hagerer Statur.

Hatte ein gepflegtes, sportliches Erscheinungsbild.

Trug eine helle Mütze und einen dunklen Jogginganzug.

Hatte keinen Bart und auch keine Brille.

Hatte einen silbernen Rucksack dabei.

Die Kriminalpolizei Kaufbeuren hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zur gesuchten Person oder den Tatumständen erbittet die Kriminalpolizei Kaufbeuren direkt unter der Rufnummer 08341/933-0.

