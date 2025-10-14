Gartler machen jährlich zwei Tonnen Kraut ein

Man muss einmal dabei gewesen sein, wenn Punkt 16 Uhr auf der Bernbacher Straße sich die Autos reihen und der Hof von Josef Hiemer sich mit parkenden Autos füllt. Überwiegend von fern, aber auch von nah, strömen Menschen herbei, die vor einiger Zeit ihr gehobeltes Spitzkraut für den Winter bestellt haben.

Seit über 20 Jahren organisiert und verkauft der Obst- und Gartenbauverein Bidingen jeden Herbst fast zwei Tonnen Kraut vom Betrieb Schenk am Rande des nördlichen Schwarzwaldes (schenk-info.com). Und manch einer kommt ebenso lange schon jährlich nach Bidingen, um seine genau abgewogene Ware und die passende Menge an Salz mit Wacholderbeeren abzuholen. Wer will, kann unter fachkundiger Anleitung das Kraut gleich vor Ort in den eigenen Gärtopf einlegen.

Auch gelbe Rüben, Zwiebeln und Blaukraut sind im Angebot, und zusätzlich gibt es regionale Kartoffeln aus Bidingen. Ein ganz besonderer Dank gilt Josef Hiemer mit Familie, die den Transport und die Ausgabe perfekt organisiert haben. Wir würden uns freuen, die diesjährigen Käufer auch nächstes Jahr wiederzusehen und vielleicht kommen ja noch ein paar neue Gesichter dazu.

