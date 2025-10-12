Icon Menü
Brisanter Fund in Marktoberdorf: Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg unter der Gartenlaube

Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg lagern unter der Gartenlaube in Marktoberdorf

Ein Mann reißt in seiner Gartenlaube den Fußboden heraus. Darunter entdeckt er Granaten, eine ist stark verrostet. Eine Straße in Marktoberdorf wird gesperrt.
Von Andreas Filke
    Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg hat ein Marktoberdorfer in seiner Gartenlaube gefunden.
    Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg hat ein Marktoberdorfer in seiner Gartenlaube gefunden. Foto: Günther, Mainpost (Symbolbild)

    Eine explosive Überraschung erlebte ein 79-jähriger Marktoberdorfer: Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Kampfmittelräumdienst rückte an.

    Unter den Fußbodendielen der Gartenlaube liegen drei Granaten

    Der Marktoberdorfer wollte am Samstag am frühen Nachmittag eigentlich nur an seiner Gartenlaube arbeiten. Dazu riss er die hölzernen Fußbodendielen seiner über 100 Jahre alten Gartenhütte ab. Was er dann sah, erschreckte ihn gewaltig: Dort befanden sich drei Sprenggranaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Davon war eine laut Polizei bereits stark korrodiert.

    Kampfmittelräumdienst rückt aus: Straße in Marktoberdorf stundenlang gesperrt

    Bis zur Bergung durch den Kampfmittelräumdienst mussten Teile der Gablonzer Straße für mehrere Stunden gesperrt werden. Woher die Granaten stammten, kann nach Angaben der Polizei nicht mehr nachvollzogen werden. 

