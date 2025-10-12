Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg lagern unter der Gartenlaube in Marktoberdorf

Eine explosive Überraschung erlebte ein 79-jähriger Marktoberdorfer: Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Kampfmittelräumdienst rückte an.

Unter den Fußbodendielen der Gartenlaube liegen drei Granaten

Der Marktoberdorfer wollte am Samstag am frühen Nachmittag eigentlich nur an seiner Gartenlaube arbeiten. Dazu riss er die hölzernen Fußbodendielen seiner über 100 Jahre alten Gartenhütte ab. Was er dann sah, erschreckte ihn gewaltig: Dort befanden sich drei Sprenggranaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Davon war eine laut Polizei bereits stark korrodiert.

Kampfmittelräumdienst rückt aus: Straße in Marktoberdorf stundenlang gesperrt

Bis zur Bergung durch den Kampfmittelräumdienst mussten Teile der Gablonzer Straße für mehrere Stunden gesperrt werden. Woher die Granaten stammten, kann nach Angaben der Polizei nicht mehr nachvollzogen werden.