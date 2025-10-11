Mann droht: Polizei evakuiert Häuser in Geisenried

In der Nacht auf Samstag kam es in Marktoberdorf im Ortsteil Geisenried zu einem größeren Polizeieinsatz. Am Ende ging alles glimpflich ab.

Polizei evakuiert in Geisenried mehrere Häuser

Zunächst erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich ein 51-jähriger Mann in einer Garage etwas antun wolle. Weil es Anhaltspunkte für einen möglichen Gasaustritt in der Garage gab, wurden die angrenzenden Häuser evakuiert. Die Gefahrenlage war einige Zeit unklar. Auch eine Kontaktaufnahme mit dem Mann blieb laut Polizei erfolglos. Deshalb rückten Spezialkräfte an und überwältigten den Mann. Zu einem Austritt einer größeren Menge Gas kam es letztendlich nicht.

Bei dem Einsatz waren außerdem die Feuerwehren Marktoberdorf und Geisenried sowie mehrere Angehörige des Rettungsdienstes beteiligt. Bei dem Einsatz kam es zu keinem Personenschaden.