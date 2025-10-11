Icon Menü
Mann droht sich in Marktoberdorf umzubringen - am Ende rücken Spezialkräfte der Polizei an

Großeinsatz der Polizei

Mann droht: Polizei evakuiert Häuser in Geisenried

In Geisenried will sich ein Mann in einer Garage etwas antun. Von Gasaustritt ist die Rede. Polizei holt Nachbarn aus den Häusern. Wie der Fall ausgegangen ist.
Von Andreas Filke
    In Geisenried droht ein Mann, sich etwas anzutun. Weil von Gasaustritt die Rede ist, rückt die Polizei mit Spezialkräften an.
    In Geisenried droht ein Mann, sich etwas anzutun. Weil von Gasaustritt die Rede ist, rückt die Polizei mit Spezialkräften an. Foto: Jörn Haufe, dpa (Symbolbild)

    In der Nacht auf Samstag kam es in Marktoberdorf im Ortsteil Geisenried zu einem größeren Polizeieinsatz. Am Ende ging alles glimpflich ab.

    Polizei evakuiert in Geisenried mehrere Häuser

    Zunächst erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich ein 51-jähriger Mann in einer Garage etwas antun wolle. Weil es Anhaltspunkte für einen möglichen Gasaustritt in der Garage gab, wurden die angrenzenden Häuser evakuiert. Die Gefahrenlage war einige Zeit unklar. Auch eine Kontaktaufnahme mit dem Mann blieb laut Polizei erfolglos. Deshalb rückten Spezialkräfte an und überwältigten den Mann. Zu einem Austritt einer größeren Menge Gas kam es letztendlich nicht.

    Am Ende rücken Spezialkräfte der Polizei an und überwältigen den Mann

    Bei dem Einsatz waren außerdem die Feuerwehren Marktoberdorf und Geisenried sowie mehrere Angehörige des Rettungsdienstes beteiligt. Bei dem Einsatz kam es zu keinem Personenschaden.

