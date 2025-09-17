Bürgerinitiative in Obergünzburg sammelt Unterschriften gegen Flüchtlingsunterkunft

In Obergünzburg spitzt sich die Diskussion um die künftige Unterbringung von Geflüchteten zu. Eine Bürgerinitiative sammelt derzeit Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Anlass ist die geplante Containerwohnanlage an der Rösslewiese, wo rund 60 Geflüchtete für fünf Jahre untergebracht werden sollen. Ende August hatte die Marktgemeinde bei einer öffentlichen Infoveranstaltung über die Pläne informiert. Dabei wurde deutlich: Die Meinungen gehen auseinander. Während manche die zentrale Lage als Vorteil für Integration sehen, äußern andere Bedenken – insbesondere mit Blick auf den Standort. Einer von ihnen ist Ulrich Gröck, der die Unterschriftenaktion initiiert hat.

