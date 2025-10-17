„Gute Politik ist kein Egotrip“: Michael Schnitzer will Marktoberdorfs Bürgermeister werden

In seiner Rede machte Michael Schnitzer schnell deutlich, wofür er steht: Gemeinschaft, Bodenständigkeit, Miteinander. Deshalb überrascht auch sein Beruf kaum. Der 52-Jährige ist Betriebsratsvorsitzender bei Fendt in Marktoberdorf. Als Sprachrohr der Beschäftigten weiß er, wie wichtig Zuhören ist, „und wie sich Verantwortung anfühlt“, wie er sagte. Und diese Verantwortung möchte er nun auf die ganze Stadt ausweiten – als Bürgermeister von Marktoberdorf. „Ich bin bereit.“
Kommunalwahl in Marktoberdorf
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden