Bürgermeisterkandidat in Marktoberdorf: Für die SPD geht Michael Schnitzer ins Rennen bei der Kommunalwahl 2026

Kommunalwahl in Marktoberdorf

„Gute Politik ist kein Egotrip“: Michael Schnitzer will Marktoberdorfs Bürgermeister werden

Für die SPD bewirbt sich Michael Schnitzer um die Nachfolge von Dr. Wolfgang Hell. Was gute Politik für ihn ausmacht und was er verändern möchte.
Von Linda Rossmanith
    Michael Schnitzer kandidiert für die SPD als Bürgermeisterkandidat bei der Kommunalwahl 2026.
    Michael Schnitzer kandidiert für die SPD als Bürgermeisterkandidat bei der Kommunalwahl 2026. Foto: Linda Rossmanith, Benedikt Siegert (Archivbild)

    In seiner Rede machte Michael Schnitzer schnell deutlich, wofür er steht: Gemeinschaft, Bodenständigkeit, Miteinander. Deshalb überrascht auch sein Beruf kaum. Der 52-Jährige ist Betriebsratsvorsitzender bei Fendt in Marktoberdorf. Als Sprachrohr der Beschäftigten weiß er, wie wichtig Zuhören ist, „und wie sich Verantwortung anfühlt“, wie er sagte. Und diese Verantwortung möchte er nun auf die ganze Stadt ausweiten – als Bürgermeister von Marktoberdorf. „Ich bin bereit.“

