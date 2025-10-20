Lengenwang „Wenn Bürgermeister, dann nur in Lengenwang“ - Kandidat Peter Hartl tritt jetzt gegen seinen Chef an

Überraschung in Lengenwang: Der Geschäftsleiter der VG Seeg kandidiert für den Chefsessel im Rathaus und tritt gegen Amtsinhaber Schreyer an. Welche Ziele er hat.