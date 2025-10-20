Icon Menü
Bürgermeisterwahl in Lengenwang: Geschäftsleiter Peter Hartl fordert Amtsinhaber Albert Schreyer heraus

Lengenwang

„Wenn Bürgermeister, dann nur in Lengenwang“ - Kandidat Peter Hartl tritt jetzt gegen seinen Chef an

Überraschung in Lengenwang: Der Geschäftsleiter der VG Seeg kandidiert für den Chefsessel im Rathaus und tritt gegen Amtsinhaber Schreyer an. Welche Ziele er hat.
    Peter Hartl tritt zur Wahl des Bürgermeisters in Lengenwang an. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger kamen zur Vorstellung des Kandidaten durch die Wählergemeinschaft Lengenwang
    Peter Hartl tritt zur Wahl des Bürgermeisters in Lengenwang an. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger kamen zur Vorstellung des Kandidaten durch die Wählergemeinschaft Lengenwang Foto: Bernhard Angerer

    Gespanntes Warten im voll besetzen Adlersaal in Lengenwang: Wen wird die Wählergemeinschaft Lengenwang (WGL) als Kandidaten für das Bürgermeisteramt vorstellen? Bis zuletzt gab sich die WGL dazu bedeckt, auch in der Einladung wurde kein Name genannt. Nun ist es raus: Peter Hartl aus Füssen, derzeit Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft in Seeg, geht ins Rennen und tritt gegen Amtsinhaber Albert Schreyer an.

