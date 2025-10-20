„Wenn Bürgermeister, dann nur in Lengenwang“ - Kandidat Peter Hartl tritt jetzt gegen seinen Chef an

Gespanntes Warten im voll besetzen Adlersaal in Lengenwang: Wen wird die Wählergemeinschaft Lengenwang (WGL) als Kandidaten für das Bürgermeisteramt vorstellen? Bis zuletzt gab sich die WGL dazu bedeckt, auch in der Einladung wurde kein Name genannt. Nun ist es raus: Peter Hartl aus Füssen, derzeit Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft in Seeg, geht ins Rennen und tritt gegen Amtsinhaber Albert Schreyer an.
Lengenwang
