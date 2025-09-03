Icon Menü
Bürgermeisterwahl Untrasried 2026: Robert Asam-Kugelmann will sich bei der Kommunalwahl aufstellen lassen

Kommunalwahl

Dieser Mann will Bürgermeister in Untrasried werden

Robert Asam-Kugelmann stellt sich bei der Kommunalwahl 2026 auf. Warum er das Amt des Bürgermeisters übernehmen will.
Von Michaela Leutherer
    Robert Asam-Kugelmann (50) möchte sich als Bürgermeisterkandidat für die Wählergruppe „Eintracht Untrasried“ aufstellen lassen. Foto: Michaela Leutherer

    Mit Robert Asam-Kugelmann hat die Wählergemeinschaft „Eintracht Untrasried“ einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters gefunden. Der amtierende Bürgermeister, Alfred Wölfle, tritt nach 30 Jahren im Amt bei der nächsten Kommunalwahl nicht mehr an. Asam-Kugelmann, der bei der Integrierten Rettungsleitstelle arbeitet, ist gebürtiger Kemptener und lebt mit seiner Frau seit 20 Jahren in Untrasried.

