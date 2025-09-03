Dieser Mann will Bürgermeister in Untrasried werden

Mit Robert Asam-Kugelmann hat die Wählergemeinschaft „Eintracht Untrasried“ einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters gefunden. Der amtierende Bürgermeister, Alfred Wölfle, tritt nach 30 Jahren im Amt bei der nächsten Kommunalwahl nicht mehr an. Asam-Kugelmann, der bei der Integrierten Rettungsleitstelle arbeitet, ist gebürtiger Kemptener und lebt mit seiner Frau seit 20 Jahren in Untrasried.
Kommunalwahl
