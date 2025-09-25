Icon Menü
CSU-Landratskandidat Andreas Bauer: Ein Macher mit Visionen für Ostallgäu.

Kommunalwahl im Ostallgäu

„Der Mann ist ein Jackpot“: So tickt der CSU-Landratskandidat fürs Ostallgäu

Der Kaufbeurer Wirtschaftsreferent Andreas Bauer will Landrat im Ostallgäu werden. Er bringt viel Erfahrung mit und spricht von einer „einmaligen Chance“
Von Dirk Ambrosch
    Der 43-jährige Kaufbeurer Wirtschaftsreferent Andreas Bauer will Landrat im Ostallgäu werden.
    Der 43-jährige Kaufbeurer Wirtschaftsreferent Andreas Bauer will Landrat im Ostallgäu werden. Foto: Mathias Wild

    Es waren nicht wenige Vorschusslorbeeren, die der frisch nominierte CSU-Landratskandidat über sich mit anhören durfte. Vielleicht deswegen, und vielleicht ob der vor ihm liegenden Aufgabe sagte Andreas Bauer: „Nun habe ich echt Druck auf den Schultern.“ Doch gleichwohl, er lächelte. Und zeigte damit auch etwas von der zweifellos vorhandenen Vorfreude auf den kommenden Wahlkampf - und möglicherweise auf das Amt, das ihm die Spitze der Ostallgäuer CSU einhellig zutraut. Bauer (43) könnte bei der Kommunalwahl im März zum Nachfolger von Landrätin Maria Rita Zinnecker (ebenfalls CSU) gewählt werden. Ein Konjunktiv, den Bauer als eine Chance beschreibt, „die man vielleicht nur einmal im Leben bekommt“.

