Debatte um Flüchtlingscontainer an der Rösslewiese: Ängste im Fokus

Kommentar

Initiative gegen Container an der Rösslewiese: Es sollten keine Ängste geschürt werden

Obergünzburger sammeln Unterschriften gegen Container für Geflüchtete an der Rösslewiese. Es ist irritierend, dass Ängste geschürt werden, findet die Autorin.
Stefanie Gronostay
Von Stefanie Gronostay
    • |
    • |
    • |
    Am Jahnweg 1 bei der Rösslewiese in Obergünzburg soll eine Flüchtlingsunterkunft entstehen.
    Am Jahnweg 1 bei der Rösslewiese in Obergünzburg soll eine Flüchtlingsunterkunft entstehen. Foto: Felicia Straßer

    In Obergünzburg wird über die geplante Unterkunft an der Rösslewiese diskutiert. Es ist legitim, dass Anwohner Fragen stellen, wenn in ihrer Nachbarschaft Container für Geflüchtete entstehen sollen. Und es ist verständlich, dass Eltern auf die Sicherheit ihrer Kinder achten. Doch was irritiert, ist die Geschwindigkeit, mit der in der Debatte Ängste geschürt werden – vor allem mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler an der nahegelegenen Bushaltestelle. „Wir sind nicht gegen Flüchtlinge“, betont Ulrich Gröck. Doch der Unterton, der in dieser Diskussion mitschwingt, bekommt schnell eine andere Färbung.

