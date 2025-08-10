Icon Menü
Deniffel in Obergünzburg feiert 50-jähriges Jubiläum: Wie sich das Busunternehmen seitdem geändert hat

Aus Leidenschaft am Lenkrad

Busfahren liegt ihnen im Blut: Bei den Deniffels sitzen alle am Steuer

Das Obergünzburger Busunternehmen Deniffel wird 50 Jahre alt. Vieles hat sich seither verändert. Doch eines ist geblieben: Die Familie liebt ihren Job.
Von Felicia Straßer
    Das Busunternehmen Deniffel feiert 50-jähriges Bestehen. Die ganze Familie ist im Betrieb tätig (von links): Wolfgang Deniffel mit seiner Frau Sonja Deniffel, Sohn Marco Deniffel und dessen Frau Silya Deniffel, beide mit ihren Söhnen auf dem Arm.
    Die Straßen im Ostallgäu kennen sie wahrscheinlich so gut, wie kaum ein anderer: Die Familie Deniffel. Seit 50 Jahren betreiben sie ihr Busunternehmen in Obergünzburg, ihre Fahrzeuge sind im Regionalverkehr fast im ganzen Landkreis unterwegs. Und mit Reisegruppen geht es weit über die Landesgrenzen hinaus zu Zielen in ganz Europa. Die ganze Familie ist im Unternehmen mit eingebunden: Die Eltern Sonja und Wolfgang Deniffel, Sohn Marco hat die Geschäftsführung 2017 in der dritten Generation übernommen. Seine Frau Silya hilft auch mit – im Büro.

