Busfahren liegt ihnen im Blut: Bei den Deniffels sitzen alle am Steuer

Die Straßen im Ostallgäu kennen sie wahrscheinlich so gut, wie kaum ein anderer: Die Familie Deniffel. Seit 50 Jahren betreiben sie ihr Busunternehmen in Obergünzburg, ihre Fahrzeuge sind im Regionalverkehr fast im ganzen Landkreis unterwegs. Und mit Reisegruppen geht es weit über die Landesgrenzen hinaus zu Zielen in ganz Europa. Die ganze Familie ist im Unternehmen mit eingebunden: Die Eltern Sonja und Wolfgang Deniffel, Sohn Marco hat die Geschäftsführung 2017 in der dritten Generation übernommen. Seine Frau Silya hilft auch mit – im Büro.
Aus Leidenschaft am Lenkrad
