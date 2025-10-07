Die herbstliche Bergtour des Alpenvereins Obergünzburg führte ins Tannheimer Tal. Von Tannheim aus wanderte die Gruppe über das Älpele Richtung Schrofenpass und über den Nordanstieg auf das Gaishorn (2248 Meter), den zweithöchsten Gipfel am Vilsalpsee. Nach dem steilen Aufstieg wurden die Teilnehmer mit einer fantastischen Aussicht belohnt. Am Gipfel war der erste frische Schnee, und bei den kühlen Temperaturen waren Handschuhe und Mütze äußerst hilfreich. Der Abstieg verlief über das Gaisegg zum Zerrerköpfle (1946 Meter) und schließlich zurück zum Ausgangspunkt. Eine Tour, die Trittsicherheit und das Gehen im Schotter erforderte und bei grasigen Passagen an rutschigen Stellen die volle Konzentration der Teilnehmer forderte.

Der Gipfel des Gaishorns begeistert die Teilnehmenden mit einer grandiosen Aussicht. Foto: Marianne Lorenz

