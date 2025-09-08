Icon Menü
Der Blutmond über Marktoberdorf: Ein spektakuläres Himmelsereignis fasziniert mehr als ein Fußballspiel!

Blutmond

Vollmond über Marktoberdorf begeistert mehr als Fußball

Es war ein besonderes Ereignis am Himmel. Auch viele Marktoberdorfer ließen sich das nicht entgehen - zumal der nächste Blutmond erst in ein paar Jahren zu sehen ist.
Von Andreas Filke
    Von der Buchel in Richtung Auerberg hat Thomas Häring diese Aufnahme vom Blutmond gemacht.
    Von der Buchel in Richtung Auerberg hat Thomas Häring diese Aufnahme vom Blutmond gemacht. Foto: Thomas Häring

    Immer wieder ergreifend: Statt sich ein wenig überzeugendes Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft anzuschauen, blickten auch rund um Marktoberdorf viele Menschen zum Nachthimmel. Was sich dort abspielte, war deutlich spannender: Ein Blutmond war zu sehen.

    Wolken über der Buchel in Marktoberdorf lichten sich rechtzeitig für den Blutmond

    Unser Fotograf Thomas Häring hatte das große Objektiv auf die Kamera gesetzt und von der Buchel aus in Richtung Auerberg fotografiert. Pünktlich zum spektakulären Himmelsereignis lichteten sich die Wolken und ermöglichten einen tollen Blick. Doch schon nach wenigen Minuten trat der Mond aus dem Kernschatten der Erde. Die Sonne hatte mehr und mehr freie Bahn, den Himmelskörper zu beleuchten. Wer den Blutmond verpasst hat, muss sich ein paar Jahre gedulden. Den nächsten gibt es am 31. Dezember 2028 über Deutschland zu sehen - und dann rechtzeitig vor dem Silvesterfeuerwerk.

