Vollmond über Marktoberdorf begeistert mehr als Fußball

Immer wieder ergreifend: Statt sich ein wenig überzeugendes Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft anzuschauen, blickten auch rund um Marktoberdorf viele Menschen zum Nachthimmel. Was sich dort abspielte, war deutlich spannender: Ein Blutmond war zu sehen.

Wolken über der Buchel in Marktoberdorf lichten sich rechtzeitig für den Blutmond

Unser Fotograf Thomas Häring hatte das große Objektiv auf die Kamera gesetzt und von der Buchel aus in Richtung Auerberg fotografiert. Pünktlich zum spektakulären Himmelsereignis lichteten sich die Wolken und ermöglichten einen tollen Blick. Doch schon nach wenigen Minuten trat der Mond aus dem Kernschatten der Erde. Die Sonne hatte mehr und mehr freie Bahn, den Himmelskörper zu beleuchten. Wer den Blutmond verpasst hat, muss sich ein paar Jahre gedulden. Den nächsten gibt es am 31. Dezember 2028 über Deutschland zu sehen - und dann rechtzeitig vor dem Silvesterfeuerwerk.