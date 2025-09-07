Radelnde Allgäuer Ärztin glänzt beim Ötztaler Radmarathon

Nach der Tour Transalp und dem Giro delle Dolomiti hat die Marktoberdorferin Julia Jedelhauser erneut gezeigt, dass sie an der Spitze mithalten kann – oder besser gesagt: mitfährt. Dieses Mal trat sie erstmals beim Ötztaler Radmarathon an – dem Radmarathon schlechthin. Allein die Eckdaten wirken majestätisch: 227 Kilometer, über 5500 Höhenmeter, vier Alpenpässe. Jedelhauser, die als Ärztin in der St. Vinzenz Klinik Pfronten arbeitet, bewältigte die Strecke in unter acht Stunden. Zum Vergleich: Die meisten Teilnehmer benötigen für diese anspruchsvolle Runde zwischen neun und elf Stunden.

Stefanie Gronostay Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87616 Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Julia Jedelhauser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis