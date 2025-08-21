Flüchtlinge im Ostallgäu „Habe Angst um meine Kinder“: Emotionale Debatte um neue Flüchtlingsunterkunft in Obergünzburg

Obergünzburg will eine neue Flüchtlingsunterkunft errichten. Doch der Standort im Zentrum der Gemeinde ist umstritten. Einwohner sorgen sich um die Sicherheit.