Emotionale Debatte über neue Flüchtlingsunterkunft in Obergünzburg: Sicherheit der Kinder sorgt für Ängste

Flüchtlinge im Ostallgäu

„Habe Angst um meine Kinder": Emotionale Debatte um neue Flüchtlingsunterkunft in Obergünzburg

Obergünzburg will eine neue Flüchtlingsunterkunft errichten. Doch der Standort im Zentrum der Gemeinde ist umstritten. Einwohner sorgen sich um die Sicherheit.
Von Dirk Ambrosch
    Nur bis November sind in Obergünzburg Flüchtlinge in der derzeitigen Unterkunft untergebracht. Doch der Standort der neuen Unterkunft war bei einer Infoveranstaltung umstritten.
    Nur bis November sind in Obergünzburg Flüchtlinge in der derzeitigen Unterkunft untergebracht. Doch der Standort der neuen Unterkunft war bei einer Infoveranstaltung umstritten. Foto: Felicia Straßer, Dirk Ambrosch

    Um 19.39 Uhr beendete Bürgermeister Lars Leveringhaus die „sehr gute, konstruktive Diskussion, in der die verschiedenen Argumentationslinien deutlich geworden sind“. Man könnte durchaus auch sagen: In den vorangegangenen 99 Minuten waren Gegensätze aufeinander geprallt. Jedenfalls wurde kontrovers diskutiert, teils auch emotional. Wie und wo sollen künftig in Obergünzburg Geflüchtete untergebracht werden?

