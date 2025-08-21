„Habe Angst um meine Kinder“: Emotionale Debatte um neue Flüchtlingsunterkunft in Obergünzburg

Um 19.39 Uhr beendete Bürgermeister Lars Leveringhaus die „sehr gute, konstruktive Diskussion, in der die verschiedenen Argumentationslinien deutlich geworden sind“. Man könnte durchaus auch sagen: In den vorangegangenen 99 Minuten waren Gegensätze aufeinander geprallt. Jedenfalls wurde kontrovers diskutiert, teils auch emotional. Wie und wo sollen künftig in Obergünzburg Geflüchtete untergebracht werden?
Flüchtlinge im Ostallgäu
