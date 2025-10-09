Radelnde Allgäuer Ärztin glänzt beim Ötztaler Radmarathon

Nach der Tour Transalp und dem Giro delle Dolomiti hat die Marktoberdorferin Julia Jedelhauser erneut gezeigt, dass sie an der Spitze mithalten kann – oder besser gesagt: mitfährt. Dieses Mal trat sie erstmals beim Ötztaler Radmarathon an – dem Radmarathon schlechthin. Allein die Eckdaten wirken majestätisch: 227 Kilometer, über 5500 Höhenmeter, vier Alpenpässe. Jedelhauser, die als Ärztin in der St. Vinzenz Klinik Pfronten arbeitet, bewältigte die Strecke in unter acht Stunden. Zum Vergleich: Die meisten Teilnehmer benötigen für diese anspruchsvolle Runde zwischen neun und elf Stunden.
Spitzenleistung
