Erfolgreiche Marktoberdorferin: Julia Jedelhauser glänzt beim Ötztaler Radmarathon 2025

Spitzenleistung

Radelnde Allgäuer Ärztin glänzt beim Ötztaler Radmarathon

Julia Jedelhauser aus Marktoberdorf bewältigt 227 Kilometer, über 5500 Höhenmeter und vier Alpenpässe. Wie? Mit jeder Menge Herzblut und noch mehr Schweiß.
Von Stefanie Gronostay
    Julia Jedelhauser hat es wieder getan: Die radelnde Ärztin aus Marktoberdorf verbuchte beim Ötztaler Radmarathon einen Erfolg. Sie landete auf dem siebten Gesamtplatz.
    Julia Jedelhauser hat es wieder getan: Die radelnde Ärztin aus Marktoberdorf verbuchte beim Ötztaler Radmarathon einen Erfolg. Sie landete auf dem siebten Gesamtplatz. Foto: Sportograf

    Nach der Tour Transalp und dem Giro delle Dolomiti hat die Marktoberdorferin Julia Jedelhauser erneut gezeigt, dass sie an der Spitze mithalten kann – oder besser gesagt: mitfährt. Dieses Mal trat sie erstmals beim Ötztaler Radmarathon an – dem Radmarathon schlechthin. Allein die Eckdaten wirken majestätisch: 227 Kilometer, über 5500 Höhenmeter, vier Alpenpässe. Jedelhauser, die als Ärztin in der St. Vinzenz Klinik Pfronten arbeitet, bewältigte die Strecke in unter acht Stunden. Zum Vergleich: Die meisten Teilnehmer benötigen für diese anspruchsvolle Runde zwischen neun und elf Stunden.

