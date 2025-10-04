FC Thalhofen vor schwerer Bewährungsprobe: Erinnerungen an die Kneippstädter schmerzen

Alles andere als einfach wird es werden, den FC Bad Wörishofen zu schlagen. Er ist am Samstag, 4. Oktober, Gastgeber für den FC Thalhofen. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Die Kneippstädter stehen bislang ordentlich da in der Fußball-Bezirksliga. Nach zwar nur vier Siegen, aber sechs Unentschieden – die meisten in der Liga – und erst zwei Niederlagen rangiert die Mannschaft mit 18 Punkten auf Tabellenplatz sieben. Jüngst trennte sie sich torlos von der SpVgg Langerringen.

Warum Trainer Niemeyer nach dem jüngsten Sieg wieder aufatmet

Da trifft es sich gut, dass der FC Thalhofen mit Rückenwind anreist. Am vergangenen Wochenende gelang der Niemeyer-Elf ein starker 3:0-Erfolg beim SV Egg an der Günz. Es war nicht nur ein verdienter Sieg, sondern auch ein Statement, denn erstmals seit längerer Zeit zeigte der FCT wieder die defensive Kompaktheit. Zum zweiten Mal in dieser Spielzeit stand hinten die Null, was Trainer Florian Niemeyer besonders freute. Mit 20 Zählern aus zwölf Spielen steht der FC Thalhofen damit weiterhin auf den vierten Tabellenplatz.

Dennoch sind sich die Thalhofener bewusst, dass die Aufgabe in Bad Wörishofen alles andere als leicht wird. Zu schmerzhaft ist die Erinnerung an das bisher letzte Auswärtsspiel in Wörishofen, als der FCT früh mit 0:3 ins Hintertreffen geriet und sich am Ende mit einer bitteren 1:3-Niederlage abfinden musste.

Wie der FC Thalhofen den FC Bad Wörishofen bezwingen will

Ein solches Szenario wollen die Gäste diesmal unbedingt vermeiden. Vielmehr soll die überzeugende Leistung aus der Vorwoche bestätigt werden – mit einer disziplinierten Defensivarbeit als Basis für ein erfolgreiches Spiel. „Wir wollen wieder ein Stück weit einfacher Fußball spielen und weniger Gegentore kassieren. Offensiv haben wir die individuelle Klasse, um unsere Treffer zu erzielen“, betont Trainer Florian Niemeyer im Vorfeld.

So will der FC Thalhofen spielen: Patrick Reichhart, Patrick Sandner, Benjamin Büttner, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Cedric Wahler, Janik Suske, Niklas Zeiler, Mirza Velagic, Robin Thiel, Marvin Wahler, Linus Zeiler, Simon Nägele, Nico Beutel, Julien Drimml, Robin Volland, Michael Dittrich, Dennis Beutel.