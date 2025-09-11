Icon Menü
Fuchsbisse im Ostallgäu führen zu Verunsicherung in Bevölkerung

Tollwutähnliches Verhalten

Drei Menschen verletzt: Fuchsangriffe sorgen im Ostallgäu für Verunsicherung

In Apfeltrang attackierten Füchse mehrere Menschen direkt an ihren Häusern. Sogar der Verdacht auf Tollwut stand im Raum. Wie die Gemeinde reagierte.
Von Linda Rossmanith
    • |
    • |
    • |
    Drei Personen wurden in Apfeltrang direkt an ihren Häusern von Füchsen gebissen.
    Drei Personen wurden in Apfeltrang direkt an ihren Häusern von Füchsen gebissen. Foto: Christophe Gateau/dpa

    Eine Serie von Fuchsangriffen sorgte in jüngster Zeit in Apfeltrang (Ruderatshofen) für Angst und Verunsicherung. Insgesamt drei Personen sind dabei laut der Gemeinde bereits verletzt worden. Die Vorfälle ereigneten sich jedoch nicht etwa im Wald, sondern mitten im Ort. „Viele waren verängstigt“, sagt Bürgermeister Johann Stich. Die Gemeinde blieb daher nicht untätig und ergriff Maßnahmen gegen die Füchse.

