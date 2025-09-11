Drei Menschen verletzt: Fuchsangriffe sorgen im Ostallgäu für Verunsicherung

Eine Serie von Fuchsangriffen sorgte in jüngster Zeit in Apfeltrang (Ruderatshofen) für Angst und Verunsicherung. Insgesamt drei Personen sind dabei laut der Gemeinde bereits verletzt worden. Die Vorfälle ereigneten sich jedoch nicht etwa im Wald, sondern mitten im Ort. „Viele waren verängstigt“, sagt Bürgermeister Johann Stich. Die Gemeinde blieb daher nicht untätig und ergriff Maßnahmen gegen die Füchse.

Linda Rossmanith Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87674 Ruderatshofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Johann Stich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis