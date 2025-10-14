Bergtour auf den Sonnenkopf

Für unsere „geh-mütliche“ Tour zum Sonnenkopf waren die Wetterprognosen durchweg positiv – mit einer kleinen Einschränkung: Wer die Sonne sehen wollte, musste über 1000 Meter steigen, denn in den Tallagen hielt sich hartnäckig der Nebel.

Das merkten wir bereits am Parkplatz. Dort war es noch kühl, feucht und neblig – richtiges Herbstwetter. Doch mit jedem Schritt bergauf wurde es heller. Im letzten Drittel des Anstiegs durchbrachen schließlich die ersten Sonnenstrahlen die Nebeldecke und motivierten uns zusätzlich. Am Grat angekommen, wurden wir mit einem traumhaften Blick über das dichte Nebelmeer belohnt.

Die wärmende Sonne tat gut, und so legten einige Mitwanderer ihre Jacken ab und genossen das Panorama. Ein kurzes Stück weiter entlang des Grats in südlicher Richtung erreichten wir schon bald das Gipfelkreuz des Sonnenkopfs. Dort ließen wir uns zu einer ausgiebigen Pause nieder – mit herrlicher Aussicht und bester Stimmung.

Für den Rückweg wählten wir eine schöne Rundtour hinab zur Sonnenklause. Hier hatte sich der Nebel allerdings noch nicht ganz verzogen. Daher suchten wir die gemütliche Gaststube auf und stärkten uns bei einer wohlverdienten Brotzeit.

Dank unseres frühen Starts am Morgen waren wir bereits um 14 Uhr wieder zurück in Obergünzburg – rechtzeitig genug, um auch den restlichen Sonnentag noch zu Hause genießen zu können.

