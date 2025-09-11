Unbekannter sägt Hochsitz an - als ein Jäger ihn besteigen will, kippt er um

Ein Hochsitz im Kemptener Wald soll im Zeitraum zwischen 2. und 9. September mutwillig angesägt worden sein. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf wollte ein Jäger (49) am vergangenen Dienstag den Hochsitz besteigen, der daraufhin umkippte.

Hochsitz in Görisried angesägt und drapiert, als ob nichts passiert wäre

Der Jäger konnte noch abspringen und verletzte sich daher nicht. Beim näheren Hinsehen stellte er fest, dass drei der Standbeine wohl absichtlich angesägt worden waren. Ein unbekannter Täter hätte den Hochsitz danach absichtlich wieder so drapiert, dass die Sachbeschädigung nicht zu sehen war, so die Polizei.

Polizei Marktoberdorf sucht Zeuginnen und Zeugen

Ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro entstand. Die Polizei Marktoberdorf sucht Zeuginnen und Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08342/96040 zu melden. Der Hochsitz befindet sich im Gemeindegebiet Görisried an der Ortsverbindungsstraße zwischen Görisried und Betzigau.

