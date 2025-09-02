Icon Menü
Verkehrsschilder in Günzach und Görisried gestohlen: Die Polizei ermittelt

Diebstahl

Verkehrsschilder in zwei Ostallgäuer Gemeinden gestohlen – die Polizei ermittelt

In gleich zwei Ostallgäuer Gemeinden wurden Verkehrsschilder gestohlen. Das ist nicht nur Diebstahl sondern hat noch weitere Konsequenzen.
    • |
    • |
    • |
    Mehrere Verkehrsschilder sind in Görisried und Günzach gestohlen worden.
    Mehrere Verkehrsschilder sind in Görisried und Günzach gestohlen worden. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    In der Region sind mehrere Verkehrsschilder gestohlen worden. So wurde nach Angaben der Polizei über das Wochenende in Görisried ein „Vorfahrt achten“-Verkehrsschild entwendet.

    Das Verkehrszeichen war an einer Einmündung in die Wildberger Straße angebracht. Neben Diebstahl ermittelt die Polizel in dem Fall auch wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter 08342/96040 entgegen.

    Verkehrsschilder entwendet: Polizei sucht Zeugen

    Bereits in der Nacht auf Freitag wurden wiederum auf der Verbindungsstraße zwischen Immenthal und Sellthüren fünf Schilder entwendet, die vor einer Ölspur warnen sollten. Zeugen, die dort etwas beobachtet haben, sind aufgerufen, sich bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren unter der Nummer 08341/9330 zu melden.

