Verkehrsschilder in zwei Ostallgäuer Gemeinden gestohlen – die Polizei ermittelt

In der Region sind mehrere Verkehrsschilder gestohlen worden. So wurde nach Angaben der Polizei über das Wochenende in Görisried ein „Vorfahrt achten“-Verkehrsschild entwendet.

Das Verkehrszeichen war an einer Einmündung in die Wildberger Straße angebracht. Neben Diebstahl ermittelt die Polizel in dem Fall auch wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter 08342/96040 entgegen.

Verkehrsschilder entwendet: Polizei sucht Zeugen

Bereits in der Nacht auf Freitag wurden wiederum auf der Verbindungsstraße zwischen Immenthal und Sellthüren fünf Schilder entwendet, die vor einer Ölspur warnen sollten. Zeugen, die dort etwas beobachtet haben, sind aufgerufen, sich bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren unter der Nummer 08341/9330 zu melden.