Maschinenhalle in Bernbach in Flammen – Rauchsäule von Weitem zu sehen

Am Ortsrand von Bernbach, einem Ortsteil von Bidingen bei Marktoberdorf im Ostallgäu, ist heute am Samstagvormittag ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen.

Wie die Einsatzzentrale der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, brennt auf dem Grundstück eine Maschinenhalle. In dieser befinden sich zahlreiche Fahrzeuge, Maschinen und Geräte. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Brand in Bernbach aktuell: Fenster und Türen geschlossen halten

Ersten Informationen zufolge sind keine Menschen in Gefahr. Bei dem Brand hat sich starker Rauch gebildet, die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen.

Die Warnapp NINA empfiehlt, das betroffene Gebiet zu vermeiden. Anwohnerinnen und Anwohner in Bernbach und Bidingen sollen Fenster und Türen bis auf Weiteres geschlossen halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen abschalten. Die Zugangswege zum Brandort müssen freigehalten werden.

Weitere Informationen folgen.

Mehr Nachrichten aus Marktoberdorf und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Ostallgäu

Landrätin: Maria Rita Zinnecker

Fläche: 1.394,43 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Marktoberdorf

Städte: Marktoberdorf, Füssen, Buchloe

Einwohner: 142.047 (Stand: 31.12.2024)

Höchster Punkt: 2082 Meter

Tiefster Punkt: 578 Meter

Kreisgliederung: 45 Gemeinden

Autokennzeichen: OAL, FÜS, MOD

Ausflugsziele (eine Auswahl): Burgruinen Eisenberg und Hohenfreyberg, Forggensee, Reptilienzoo Scheidegg, Elbsee, Eisenbahnmuseum Marktoberdorf, Lechfälle Füssen, Baumwipfelpfad Füssen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Schloss Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau, Hohes Schloss Füssen, Museum der Bayerischen Könige

Homepage: https://www.landkreis-ostallgaeu.de