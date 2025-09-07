Großes Freischießen-Finale: So wild wurde in Obergünzburg gefeiert

Das Freischießen gehört zu Obergünzburg wie die Allgäuer Festwoche zu Kempten. Im vergangenen Jahr feierte das Schützenfest in der Ostallgäuer Marktgemeinde sein 100. Jubiläum. Auch in diesem Jahr standen Sport, Tradition und Party im Mittelpunkt. So wurde zum großen Finale am Samstag nochmals ordentlich gefeiert - mit Malle-Musik und dem traditionellen Feuerwerk.

Bereits am Freitag brachten die Draufgänger das Festzelt in Obergünzburg zum Beben. Am Samstag heizten dann Nancy Franck und Honk! sowie DJ Flo der Menge ein. Ihre Liebe zur Musik hat Nancy Franck schon früh entdeckt. Im Jahr 2019 kam dann der große Durchbruch, als ihr Peter Wackel den Newcomer-Award des Bierkönig-Festivals verlieh und sie für die komplette Festivalreihe engagierte. Seitdem ist Nancy auch eine feste Größe im Bierkönig auf Mallorca. Und nicht nur dort. Auch nach Obergünzburg brachte sie Mallorca-Feeling.

Vom Bierkönig nach Obergünzburg

Auch Honk! tritt regelmäßig im Bierkönig auf Mallorca auf. Er wurde als Teil des Techno- und Partymusik-Duos Finger & Kadel bekannt und war auch schon in den Charts vertreten - zusammen mit Isi Glück und der Single „Delfin“. Die Partygäste feierten in Obergünzburg, was das Zeug hielt.

Feuerwehr Obergünzburg: „Verlief alles reibungslos“

Um 22 Uhr erhellte noch das große Brillant-Feuerwerk den Nachthimmel. Möglich machte das auch die Feuerwehr Obergünzburg, die die Brandsicherheitswache stellte. „Es verlief alles reibungslos, wir konnten tiefe Einblicke in die Technik des Feuerwerks bekommen und das Feuerwerk aus erster Reihe genießen“, teilte die Feuerwehr mit.

