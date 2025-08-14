Nostalgie pur! Dieser Oldtimer-Traktor tuckert bei Obergünzburg übers Feld

Ein Bild wie aus vergangenen Zeiten präsentierte sich unserem Fotografen Peter Roth kürzlich bei Obergünzburg im Ostallgäu. Dort tuckerte ein alter Hanomag-Traktor gemütlich übers Feld.

Hanomag-Traktor im Allgäu

Die Firma Hannoversche Maschinenbau AG (Hanomag) hat von den 1920er- bis 1960er-Jahren viele Schlepper gebaut. Der sogenannte Bulldog stammt aus einer Ära, in der Maschinen noch fast unverwüstlich gebaut wurden. Heute sind solche Fahrzeuge nur noch selten im Einsatz – und wecken bei vielen Kindheitserinnerungen.