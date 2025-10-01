Icon Menü
Illegale Müllentsorgung in Unterthingau: Bräutigam entsorgt Hochzeitsmüll in Tonne von Tankstelle

Unterthingau

Auf Video ertappt: Bräutigam entsorgt Müll seiner Hochzeitsfeier in fremder Tonne

In Unterthingau ist ein Bräutigam bei einer illegalen Müllentsorgung erwischt worden. Er wurde von einer Überwachungskamera bei der Tat gefilmt.
Von Allgäuer Zeitung
    In Unterthingau ist ein Mann bei illegaler Müllentsorgung erwischt worden. Er hatte die Überreste seiner Hochzeitsfeier einfach in die Tonne einer Tankstelle geworfen.
    In Unterthingau ist ein Mann bei illegaler Müllentsorgung erwischt worden. Er hatte die Überreste seiner Hochzeitsfeier einfach in die Tonne einer Tankstelle geworfen. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    In Unterthingau hat am Montag ein Tankstellenbesitzer fremden Müll in seiner Mülltonne entdeckt. Wie sich herausstellte, hatte offenbar ein Mann die Überreste einer Hochzeitsfeier einfach in die fremde Tonne geschmissen.

    Tankstellenbesitzer findet fremde Müllsäcke in Mülltonne

    Der Tankstellenbetreiber hatte am Montag vier große Müllsäcke in seiner Tonne gefunden, die offenbar ein Fremder hineingelegt hatte. Die Tankstelle wird videoüberwacht. Laut Angaben der Polizei konnte anhand der Kamerabilder festgestellt werden, dass es sich bei dem Übeltäter um einen Bräutigam handelte.

    Bräutigam wollte Müll von Feier schnell loswerden

    Dem Polizeibericht zufolge hatte der Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Unterthingau seine Hochzeit gefeiert und wollte offenbar anschließend den Müll der Hochzeitsfeier schnellstmöglich loswerden. Wegen dieser verbotenen Müllentsorgung kommt auf den Frischvermählten jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.

