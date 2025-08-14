Icon Menü
Kein Nachtbus von der Allgäuer Festwoche ins Günztal: Gemeinden erklären Gründe

ÖPNV

Warum fährt kein Nachtbus von der Festwoche ins Günztal? Gemeinden beziehen Stellung

In diesem Jahr gibt es während der Festwoche kein Nachtbus von Kempten ins Günztal. Warum? Das erklären die Ostallgäuer Gemeinden in einer Stellungnahme.
Von Stefanie Gronostay
    • |
    • |
    • |
    In diesem Jahr fährt erstmals kein Nachtbus von der Allgäuer Festwoche ins Günztal.
    In diesem Jahr fährt erstmals kein Nachtbus von der Allgäuer Festwoche ins Günztal. Foto: Ralf Lienert

    In diesem Jahr fährt erstmals kein Nachtbus von der Allgäuer Festwoche in Kempten ins Günztal. Die gewohnten Verbindungen nach Obergünzburg, Ronsberg und Untrasried entfallen. Grund dafür sei, dass sich die Gemeinde Obergünzburg und der Landkreis Ostallgäu nach Angaben des Verkehrsverbunds mona nicht auf eine Übernahme des anteiligen Defizits einigen konnten. Die Günztalgemeinden haben nun in einer gemeinsamen Stellungnahme auf die Situation reagiert. „Es ist uns ein Anliegen, dass Festwochenbesucherinnen und -besucher problemlos nach Hause kommen. Allerdings sind wir weder Veranstalter noch Aufgabenträger der Festwoche in Kempten“, heißt es darin.

