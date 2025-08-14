Warum fährt kein Nachtbus von der Festwoche ins Günztal? Gemeinden beziehen Stellung

In diesem Jahr fährt erstmals kein Nachtbus von der Allgäuer Festwoche in Kempten ins Günztal. Die gewohnten Verbindungen nach Obergünzburg, Ronsberg und Untrasried entfallen. Grund dafür sei, dass sich die Gemeinde Obergünzburg und der Landkreis Ostallgäu nach Angaben des Verkehrsverbunds mona nicht auf eine Übernahme des anteiligen Defizits einigen konnten. Die Günztalgemeinden haben nun in einer gemeinsamen Stellungnahme auf die Situation reagiert. „Es ist uns ein Anliegen, dass Festwochenbesucherinnen und -besucher problemlos nach Hause kommen. Allerdings sind wir weder Veranstalter noch Aufgabenträger der Festwoche in Kempten“, heißt es darin.

Stefanie Gronostay Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günztal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nachtbus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis