Klinikclowns in Marktoberdorf seit 20 Jahren: „Sie lassen das innere Kind raus“

Spaß im Seniorenheim

„Sie lassen das innere Kind raus“: So läuft der Besuch der Klinik Clowns in Marktoberdorf ab

Lachen ist gesund – das ist das Motto der Klinikclowns. Bei ihrem Besuch im Seniorenheim sorgen sie mit roten Nasen und bunten Ballons für heitere Momente.
Von Linda Rossmanith
    Die Klinikclowns sorgen im Gulielminetti-Seniorenheim in Marktoberdorf für gute Stimmung.
    Die Klinikclowns sorgen im Gulielminetti-Seniorenheim in Marktoberdorf für gute Stimmung. Foto: Linda Rossmanith

    Lautes Gelächter erfüllt den Eingangsbereich des Gulielminetti-Seniorenheims in Marktoberdorf. Eine Gruppe Seniorinnen und Senioren hat sich in einem Halbkreis versammelt – manche stehen, andere sitzen bequem auf ihren Rollatoren. In den Händen halten sie bunte Luftballons in den unterschiedlichsten Formen: Herzen, Blumen, Korkenzieher, glänzende Figuren und sogar eine rot geformte Weißwurst.

