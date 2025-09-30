„Sie lassen das innere Kind raus“: So läuft der Besuch der Klinik Clowns in Marktoberdorf ab

Lautes Gelächter erfüllt den Eingangsbereich des Gulielminetti-Seniorenheims in Marktoberdorf. Eine Gruppe Seniorinnen und Senioren hat sich in einem Halbkreis versammelt – manche stehen, andere sitzen bequem auf ihren Rollatoren. In den Händen halten sie bunte Luftballons in den unterschiedlichsten Formen: Herzen, Blumen, Korkenzieher, glänzende Figuren und sogar eine rot geformte Weißwurst.
Spaß im Seniorenheim
