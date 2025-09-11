Krankenhaus-Areal in Marktoberdorf: BSG-Allgäu stellt lange ersehntes Neubauprojekt vor

Nachdem es jahrelang unklar war, gibt es nun konkrete Pläne für das Krankenhausareal in Marktoberdorf: Mit dem Neubauprojekt „Hochwiespark – Wohnen südlich der Buchel“ will die BSG-Allgäu ab Herbst 2026 moderne Eigentumswohnungen realisieren. Das Wohnprojekt mit 18 Eigentumswohnungen soll sich auf zwei Gebäude verteilen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Einheiten bieten zwei bis vier Zimmer bei Wohnflächen von 65 bis 106 Quadratmetern und werden provisionsfrei angeboten.

Eigentumswohnungen auf Krankenhaus-Areal: Das ist geplant

Die Wohnungen überzeugen durch zeitgemäße Grundrisse, hochwertige Ausstattung und eine nachhaltige Energietechnik: Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung sorgt für effizientes Heizen. Zusätzlich steht eine Tiefgarage zur Verfügung.

Icon vergrößern So sollen die Eigentumswohnungen aussehen. Foto: BSG-Allgäu Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen So sollen die Eigentumswohnungen aussehen. Foto: BSG-Allgäu

Die Fertigstellung ist für 2028 geplant. Mit dem Hochwiespark möchte die BSG-Allgäu modernen, energieeffizienten Wohnraum in attraktiver Lage auf dem ehemaligen Krankenhaus-Areal für die Bevölkerung schaffen. Hierzu wird die BSG-Allgäu der Öffentlichkeit ab dem 5. Oktober 2025 jeden Sonntag und Mittwoch im Oktober von 14 Uhr bis 16 Uhr das Projekt vorstellen.

Krankenhaus-Areal in Marktoberdorf: Lange stockte das Bebauungsprojekt

Schon länger will die Stadt auf dem ehemaligen Klinikgelände „sozialverträglichen Wohnraum“ schaffen. Doch bis jetzt, acht Jahre nach der Sprengung des Gebäudes, stand noch immer nicht fest, wann das vier Hektar große Areal bebaut wird. Große Bauprojekte zu verwirklichen, sei derzeit schwer, sagte Hell vor einigen Monaten gegenüber unserer Zeitung. Der Wohnungsbau liege am Boden, die Baupreise seien hoch.

Icon vergrößern Das Krankenhaus-Areal soll bald bebaut werden. Konkrete Pläne gibt es nun von der BSG-Allgäu. Foto: Ralf Lienert (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Krankenhaus-Areal soll bald bebaut werden. Konkrete Pläne gibt es nun von der BSG-Allgäu. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Die Stadt hätte ihre Flächen natürlich auch längst an einen Investor verkaufen können. Doch dies habe man ganz bewusst nicht getan. „Es wäre sonst nicht gewährleistet, dass sozialverträglicher Wohnraum entsteht“, sagt Hell. Und das will die Stadt unbedingt. Mit der BSG-Allgäu scheint sie diesem Ziel nun ein großes Stück näher gekommen zu sein.