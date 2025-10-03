Icon Menü
Marktoberdorfer Kirche St. Magnus eröffnet nach Sanierung wieder

Sanierte Kirche in Marktoberdorf

„Ein Zeitpunkt, Danke zu sagen“: Nach Sanierung öffnet die St. Magnuskirche wieder

Die Elektrik in der Marktoberdorfer Kirche war zum Teil lebensgefährlich. Jetzt eröffnet sie nach der Sanierung wieder – und leuchtet heller als zuvor.
Von Linda Rossmanith
    Die Magnuskirche öffnet nach der Sanierung wieder ihre Türen. Die Störche auf dem Kirchturm bekommen davon jedoch erst im Frühjahr etwas mit – sie sind bereits zu ihrem Flug in den Süden aufgebrochen.
    Die Magnuskirche öffnet nach der Sanierung wieder ihre Türen. Die Störche auf dem Kirchturm bekommen davon jedoch erst im Frühjahr etwas mit – sie sind bereits zu ihrem Flug in den Süden aufgebrochen. Foto: Linda Rossmanith

    Ein fliegender Wechsel: Die Störche, die den Turm der St.-Magnus-Kirche in Marktoberdorf über den Sommer bewohnten, sind bereits zu ihrem langen Flug Richtung Afrika aufgebrochen – und verpassen damit die Rückkehr des Gemeindelebens in ihrer Kirche. Denn nach vier Monaten, in denen die Kirche wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten geschlossen und ihr Turm von Gerüsten umgeben war, finden nun wieder Gottesdienste im renovierten Gotteshaus statt. Am Sonntag ist die offizielle Eröffnungsfeier. „Das wird ein tolles Fest“, sagt Pfarrer Oliver Rid voller Vorfreude. Auch für die Menschen in Marktoberdorf ist die Freude spürbar.

