„Ein Zeitpunkt, Danke zu sagen“: Nach Sanierung öffnet die St. Magnuskirche wieder

Ein fliegender Wechsel: Die Störche, die den Turm der St.-Magnus-Kirche in Marktoberdorf über den Sommer bewohnten, sind bereits zu ihrem langen Flug Richtung Afrika aufgebrochen – und verpassen damit die Rückkehr des Gemeindelebens in ihrer Kirche. Denn nach vier Monaten, in denen die Kirche wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten geschlossen und ihr Turm von Gerüsten umgeben war, finden nun wieder Gottesdienste im renovierten Gotteshaus statt. Am Sonntag ist die offizielle Eröffnungsfeier. „Das wird ein tolles Fest“, sagt Pfarrer Oliver Rid voller Vorfreude. Auch für die Menschen in Marktoberdorf ist die Freude spürbar.

