Autofahrer kann nicht mehr bremsen: Mehrere Verletzte bei Unfall nahe Bertoldshofen

Bei einem Unfall im Ostallgäu sind am Sonntagmittag mehrere Menschen verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 84-jähriger Autofahrer, der auf der Kreisstraße OAL 5 von Altdorf in Richtung Bertoldshofen fuhr, nicht rechtzeitig gebremst.

Nicht rechtzeitig gebremst

Auf der Strecke habe zunächst ein 54-Jähriger sein Auto verkehrsbedingt abgebremst. Daher musste auch eine dahinter fahrende 41-Jährige ihre Geschwindigkeit rasch drosseln. Der 84-Jährige bremste hingegen nicht rechtzeitig. Er fuhr auf den Wagen der Frau auf und schob diesen auf das vorderste Fahrzeug auf.

Hoher Gesamtsachschaden bei Unfall auf der OAL 5

Mehrere Personen seien bei dem Unfall leicht verletzt worden, heißt es. Vor Ort musste jedoch niemand akut behandelt werden. Trotzdem war es nötig, die Straße am Sonntag kurzzeitig komplett zu sperren. Die Polizei schätzt, dass bei dem Unfall ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 46.500 Euro entstanden sei.