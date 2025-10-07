„Känguru in Lederhose“: Pater Jason verlässt Obergünzburg

Drei Jahre lang wirkte Pater Jason in der Pfarreiengemeinschaft Obergünzburg. Am 30. September endete sein Kaplansdienst. Künftig wird der charismatische Geistliche im entfernten Kasachstan den christlichen Glauben und christliche Werte weitergeben. Im gemeinsamen Abschiedsgottesdienst der sieben Pfarreien der PG hielt Kaplan Jason selbst die Messe, während seine beiden Mitbrüder des Ordens SJM, Pfarrer Michael Sulzenbacher und Kaplan Stephan Waxenberger, konzelebrierten.

Michael Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Obergünzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Känguru Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis