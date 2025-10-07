Icon Menü
Obergünzburg: Pater Jason geht nach Kasachstan – sein Nachfolger ist Stephan Waxenberger

Obergünzburg

„Känguru in Lederhose“: Pater Jason verlässt Obergünzburg

Pater Jason war drei Jahre lang Kaplan in Obergünzburg. Nun geht es für ihn in ein fernes Land. Das ist sein Nachfolger.
    • |
    • |
    • |
    Pfarrer Pater Michael (li.) feierte mit den Kaplänen Abschied und Neubeginn… Während sich Pater Jason Rushton (Mitte) nach Kasachstan verabschiedete, wurde Pater Stephan Waxenberger offiziell als neuer Kaplan begrüßt. Foto: Thomas Weber

    Drei Jahre lang wirkte Pater Jason in der Pfarreiengemeinschaft Obergünzburg. Am 30. September endete sein Kaplansdienst. Künftig wird der charismatische Geistliche im entfernten Kasachstan den christlichen Glauben und christliche Werte weitergeben. Im gemeinsamen Abschiedsgottesdienst der sieben Pfarreien der PG hielt Kaplan Jason selbst die Messe, während seine beiden Mitbrüder des Ordens SJM, Pfarrer Michael Sulzenbacher und Kaplan Stephan Waxenberger, konzelebrierten.

