Obergünzburg: Wegkreuze und Flurkreuze sind verschwunden – Was ist passiert?

Obergünzburg/Günztal

Rätselhaft: In Obergünzburg verschwinden immer mehr Wegkreuze

Der Arbeitskreis Heimatkunde beklagt den Verlust von Flurkreuzen und Flursegen in der Region. Sie haben eine Bitte an den oder die Täter.
    Das große Holzkreuz vor der evangelischen Elisabethenkirche, das von den Handwerkern 1937 als Geschenk an die evangelische Gemeinde erstellt wurde, musste 1955 bei der Erweiterung des Kirchleins entfernt werden. Eine örtliche Stiftung würde die Kosten einer Erneuerung übernehmen.
    Das große Holzkreuz vor der evangelischen Elisabethenkirche, das von den Handwerkern 1937 als Geschenk an die evangelische Gemeinde erstellt wurde, musste 1955 bei der Erweiterung des Kirchleins entfernt werden. Eine örtliche Stiftung würde die Kosten einer Erneuerung übernehmen. Foto: Hermann Knauer (Repro)

    Bei einem historischen Spaziergang mit dem Arbeitskreis Heimatkunde (AKH) in Obergünzburg hat Hermann Knauer das Verschwinden und den Verlust von Wegkreuzen und Flursegen im Ort sowie im Günztal beklagt. Mit einem Aufruf wandte er sich an die Beteiligten der Wanderung zu den besagten Stellen, wobei er von Erstehungsgeschichten jedes einzelnen Marterls oder Flurkreuzen zu erzählen wusste.

