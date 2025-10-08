Rätselhaft: In Obergünzburg verschwinden immer mehr Wegkreuze

Bei einem historischen Spaziergang mit dem Arbeitskreis Heimatkunde (AKH) in Obergünzburg hat Hermann Knauer das Verschwinden und den Verlust von Wegkreuzen und Flursegen im Ort sowie im Günztal beklagt. Mit einem Aufruf wandte er sich an die Beteiligten der Wanderung zu den besagten Stellen, wobei er von Erstehungsgeschichten jedes einzelnen Marterls oder Flurkreuzen zu erzählen wusste.
Obergünzburg/Günztal
